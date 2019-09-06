Мугабе был отстранен от власти в ходе военного переворота в ноябре 2017 года после 30 лет во главе страны.

Политик, впоследствии получивший репутацию диктатора, родился 21 февраля 1924 году, когда Зимбабве еще называлась Родезией.

В 1964 году его заключили в тюрьму более чем на 10 лет за критику властей Родезии.