Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Ему было 95 лет. Он умер после болезни, подтвердила Би-би-си его семья.
Robert Mugabe
© Reuters / Scanpix

Мугабе был отстранен от власти в ходе военного переворота в ноябре 2017 года после 30 лет во главе страны.

Политик, впоследствии получивший репутацию диктатора, родился 21 февраля 1924 году, когда Зимбабве еще называлась Родезией.

В 1964 году его заключили в тюрьму более чем на 10 лет за критику властей Родезии.

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