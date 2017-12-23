Американский астронавт Брюс Маккэндлесс скончался на 81-м году жизни. Как сообщает в субботу, 23 декабря, пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА), Маккэндлесс умер в минувший четверг, 21 декабря. Этот астронавт стал первым человеком в истории, который работал в открытом космосе в свободном полете, без механической связи с кораблем. Это произошло в 1984 году.
Во время полета миссии "Аполлон-11", впервые отправившейся на Луну, Маккэндлесс в качестве оператора связи отвечал за коммуникацию с астронавтами на борту -Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином. Помимо этого, Маккэндлесс в 1990 году участвовал в выведении на орбиту космического телескопа "Хаббл".
"Знаменитая фотография Брюса, летящего в космосе, вдохновила не одно поколение американцев на мысль, что нет предела человеческому потенциалу", - сказал сенатор Джон Маккейн в своем заявлении. Политик, представляющий Республиканскую партию, и Маккэндлесс были однокурсниками в Военно-морской академии США.
Во время полета миссии "Аполлон-11", впервые отправившейся на Луну, Маккэндлесс в качестве оператора связи отвечал за коммуникацию с астронавтами на борту -Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином. Помимо этого, Маккэндлесс в 1990 году участвовал в выведении на орбиту космического телескопа "Хаббл".
"Знаменитая фотография Брюса, летящего в космосе, вдохновила не одно поколение американцев на мысль, что нет предела человеческому потенциалу", - сказал сенатор Джон Маккейн в своем заявлении. Политик, представляющий Республиканскую партию, и Маккэндлесс были однокурсниками в Военно-морской академии США.
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