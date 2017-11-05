Ультранационалисты проиграли региональные выборы в Словакии

Согласно окончательным официальным результатам, лидер ультранационалистической партии "Котлеба - Народная партия "Наша Словакия" Мариан Котлеба не смог переизбраться на пост главы Банскобистрицкого края, самого крупного региона страны. Его противник, Ян Лунтер, кандидат от нескольких объединившихся партий, набрал вдвое больше голосов, 48,5 процента.

В других регионах Словакии результаты ультранационалистов так же оказались ниже прогнозов. Депутаты от партии "Котлеба - Народная партия "Наша Словакия" будут представлены только в двух региональных парламентах из восьми. Причем в каждом случае прошло только по одному их представителю.

Котлеба возглавил Банскобистрицкий край в 2013 году. Три года спустя его партия, известная своей расистской и антисемитской риторикой, прошла в парламент страны. Между тем против Мариана Котлебы и еще двух его однопартийцев ведутся следственные действия по обвинению в экстремизме.

Потери социал-демократов

После этих выборов ослабли также позиции социал-демократов.

Представители партии "Направление - социальная демократия", возглавляемой премьер-министром Робертом Фицо останутся во главе лишь двух регионов, а не пяти, как было ранее.

На голосовании 4 ноября жители Словакии выбирали глав, а также состав парламентов всех восьми регионов страны. В преддверии выборов президент страны Андрей Киска призвал сограждан "воспользоваться своим правом голоса, чтобы современные фашисты не получили голоса и места".