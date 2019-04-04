Проект был внесен в повестку дня как неотложный и получил 71 голос "за", 4 "против", 1 депутат воздержался.
Перед тем, по представлению городского головы Виталия Кличко, улицу планировали назвать именем идеолога украинских националистов Дмитрия Донцова.
Однако позже Киевсовету предложили дать улице имя покойного американского сенатора Маккейна.
Иван Кудря – советский разведчик, представитель НКВД в Киеве.
Маккейн был критиком российского президента Владимира Путина и сторонником предоставления Украине летального оружия для обороны от агрессии Кремля.
Сенатор жестко критиковал президента США Дональда Трампа – он называл его "импульсивным" и "дезинформированным" и критиковал за политику главы Белого дома по РФ, Сирии и Китаю.
У 2017 году в Маккейна диагностировали рак. Он скончался 25 августа на 82 году жизни.
Президент Петр Порошенко на прощании с Маккейном назвал его героем Украины. Позже президент предложил Киевсовету переименовать улицу Кудри в честь Маккейна. Его семья выступила за переименование.
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