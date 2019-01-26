За четыре месяца до выборов в Европарламент 30 писателей выступили с открытым письмом в защиту либеральных ценностей. Их "проевропейский манифест" был опубликован в пятницу, 25 января, во французской газете Libération.
European Parliament
© Sputnik / Scanpix

Чтобы не допустить усиления влияния ультраправых и националистских партий в Европарламенте, 30 представителей европейской интеллигенции, в том числе пять лауреатов Нобелевской премии, опубликовали в пятницу, 25 января, на страницах французской ежедневной газеты Libération так называемый "проевропейский манифест".

В числе прочих манифест подписали проживающий во Франции чешский литератор Милан Кундера, белорусская писательница Светлана Алексиевич, турецкий лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук и российская писательница Людмила Улицкая.

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Открытое письмо Бернара-Анри Леви

Открытое письмо было написано по инициативе французского политического журналиста и философа Бернара-Анри Леви. Его главная цель состояла в том, чтобы призвать европейцев подняться на защиту демократических и либеральных ценностей проекта "Европа", который, несмотря на "ошибки, промахи, а подчас даже малодушие был и остается вторым домом для каждого свободного человека на планете", цитирует Бернара-Анри Леви газета The New York Times.

Новый дух сопротивления

Без "нового духа сопротивления" выборы в Европейский парламент грозят стать "величайшей известной нам катастрофой - победой разрушителей и поражением для всех, кто все еще верит в наследие Эразмуса, Данте, Гете и Коменского, поношением интеллигентности и культуры, взрывом ксенофобии и антисемитизма, большой бедой", указывают авторы письма.

В 2019 году на территории Европы 14 раз пройдут выборы в различные органы власти. Одно из важнейших голосований - выборы депутатов Европарламента, намеченные на 23-26 мая 2019 года.

Deutsche Welle
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