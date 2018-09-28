"Укрзализныця" в рамках презентации нового логотипа показала, как выглядит так называемый поезд "четырех столиц", сообщает ЦТС. Вагоны поезда выкрашены в белый цвет, а в нижней части используется желтая и синяя полосы. Логотип УЗ нанесен возле двери.
Дизайнеры, приложившие руку к ребрендингу УЗ, назвали цвет вагонов поезда цветом "белой устрицы".
В составе поезда - 10 вагонов, из них девять купейных и один вагон класса люкс. В 6-м вагоне купе разделены на мужские и женские.
На вокзале станции Киев-Пассажирский уже обустроены "красный" и "зеленый" коридоры, где будет осуществляться таможенный контроль пассажиров. Проверка документов пограничниками будет проходить в поезде уже в пути.
Поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет отправляться из Киева в два часа дня, прибывать в Минск в 23:35, в Вильнюс - в 00:25, в Ригу - в 09:05, сообщает "Украинская правда".
Суд признал законным отказ выдать Навальному загранпаспорт (3)
Люблинский суд Москвы отказался обязать миграционную...
В Киеве хулиганы облили краской и нечистотами машины российских дипломатов (ФОТО) (19)
В Киеве неизвестные в четверг, 27 сентября, бросили на...
Опубликованы данные израильской версии гибели Ил-20 (14)
На страницах газеты "Гаарец" военно-политический...
"Укрзализныця" отправляет в первый рейс поезд "четырех столиц" (6)
Торжественное отправление поезда четырёх столиц...
Порошенко: Украина является де-факто восточным флангом НАТО (7)
Президент Украины Петр Порошенко во время посещения...
TOP новостей
Чуда не будет: в течение 30 дней к специалисту не попадете (9)
Минздрав Литвы объявил, что с 1 января 2019 года каждый...
Отопление подорожает: на сколько и почему увеличится цена (88)
В начале этого отопительного сезона значительно...
Что ждет больницы – пока неизвестно, но мнение жителей однозначное (18)
Минздрав Литвы планирует реформу больниц,...