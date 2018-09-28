"Укрзализныця" в рамках презентации нового логотипа показала, как выглядит так называемый поезд "четырех столиц", сообщает ЦТС. Вагоны поезда выкрашены в белый цвет, а в нижней части используется желтая и синяя полосы. Логотип УЗ нанесен возле двери.
Дизайнеры, приложившие руку к ребрендингу УЗ, назвали цвет вагонов поезда цветом "белой устрицы".
В составе поезда - 10 вагонов, из них девять купейных и один вагон класса люкс. В 6-м вагоне купе разделены на мужские и женские.
На вокзале станции Киев-Пассажирский уже обустроены "красный" и "зеленый" коридоры, где будет осуществляться таможенный контроль пассажиров. Проверка документов пограничниками будет проходить в поезде уже в пути.
Поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет отправляться из Киева в два часа дня, прибывать в Минск в 23:35, в Вильнюс - в 00:25, в Ригу - в 09:05, сообщает "Украинская правда".
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