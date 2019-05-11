"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу

"Это стало возможным, в частности после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе и подтвердили готовность ее принимать", - говорится в сообщении.
23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзитнефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").
27 апреля в РФ возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".
2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилосьоколо 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ. В СМИ сообщалось, что Укртранснафта оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в 1 млн евро.
В Укртранснафте заявили, что Россия должна увеличить прокачку нефти в последующие отчетные периоды до конца 2019 году в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефть.
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