По словам Крайчича, он не менее трех минут стоял у кассы, пока трое сотрудников магазина были заняты разговором и не обращали на него внимания. Тогда депутат решил проверить, работает ли в магазине охрана. Он вынес сэндвич, не расплатившись, однако этого никто не заметил.

Крайчич рассказал об этой истории во время заседания. Парламентарии сначала посмеялись над этой историей, но позже глава парламентской фракции «Списка Марьяна Шареца» Бране Голубович осудил действия Крайчича и настоял на том, чтобы Крайчич вернулся и заплатил за сэндвич.

После разговора с руководством фракции депутат принял решение об отставке.

Позже Крайчич извинился, сказав, что сожалеет о своем «социальном эксперименте».