Украина оказалась на последнем месте рейтинга стран по покупательской способности населения среди 42 государств Европы в 2019 году. Список составила компания Growth from Knowledge, сообщается на сайте организации.
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По данным исследователей, покупательская способность в Украине на душу населения составляет 1 830 евро. По данным компании, жители Европы в среднем имеют 14 739 евро на человека, которые доступны для расходов и сбережений в 2019 году.

Самая большая покупательская способность оказалась у жителей Лихтенштейна (67 550 евро на душу населения). Показатели этой страны в 4,5 раза превышают средний показатель по Европе. На втором месте расположилась Швейцария (42 067 евро на человека) и Люксембург (35 096 евро на человека).

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