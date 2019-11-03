По данным исследователей, покупательская способность в Украине на душу населения составляет 1 830 евро. По данным компании, жители Европы в среднем имеют 14 739 евро на человека, которые доступны для расходов и сбережений в 2019 году.
Самая большая покупательская способность оказалась у жителей Лихтенштейна (67 550 евро на душу населения). Показатели этой страны в 4,5 раза превышают средний показатель по Европе. На втором месте расположилась Швейцария (42 067 евро на человека) и Люксембург (35 096 евро на человека).
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