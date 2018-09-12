В частности, среди версий: загрязнение воздуха из-за неверной эксплуатацией заводов на севере полуострова; выброс в атмосферу химикатов в результате военных учений Российской Федерацией; а также умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.

Указывается, что следователи проводят первоочередные следственные действия: допросы свидетелей, направления запросов в компетентные органы о наличии на территории возможных источников загрязнения, а также - в медицинские учреждения о фактах жалоб граждан на ухудшение состояния здоровья.

Как известно, в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Украинские пограничники неподалеку от КПВВ "Чаплинка" зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, которые патрулируют админграницу с Крымом в Херсонской области, жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту.

Крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров сообщил, что от выбросов завода "Крымский титан" в оккупированном Армянске пострадали фермерские угодья, в частности, виноградники.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода "Титан" в Армянске. Так называемый "глава республики" Сергей Аксенов также решил отправить из города всех детей школьного и дошкольного возраста. Оккупанты объяснили, что в городе превышена норма концентрация сернистого ангидрида.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в учреждения ООН с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном РФ Крыму.

В Минобороны Украины заявляли, что выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма случился из-за военных Вооруженных сил России, которые на учениях обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.

Замминистра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш заявил, что причиной негативного влияния крымского завода "Титан" на окружающую среду и здоровье людей являются ежедневные выбросы в атмосферу, а не кислотный накопитель, как сообщалось ранее.

По данным ГПСУ, после химического выброса на заводе "Титан" в Армянске за медицинской помощью обратился 61 украинский пограничник.

8 сентября в МинТОТ сообщили, что случаев химического отравления среди населения Херсонской области не зафиксировано, потребности в эвакуации населения нет.

В прокуратуре АР Крым сообщили, что по факту загрязнения воздуха в Крыму и Херсонской области начато уголовное производство.

9 сентября сообщалось, что 45 человек выехали из Крыма на Херсонщину за медпомощью.