Верховная Рада окончательно приняла закон о языковых квотах на телевидении в мае.

Но кроме того, что дата вступления в силу закона была отсрочена на четыре месяца, до 13 октября 2018 года, телеканалы также еще имеют льготный период. Все передачи, выпущенные при участии телеканала, независимо от языка вещания, можно считать соответствующими необходимой украинской квоте.

"Зрители действительно могут и не заметить действие нового закона. Поскольку он устанавливает много исключений: хотя ведущие программ должны говорить на украинском, русский могут использовать герои программ, эксперты. Но есть много программ и шоу, в которых говорят в основном не ведущие, а их участники, и поэтому понятно, какой язык будет преобладать", - рассказывает заместитель шеф-редактора издания "Детектор медиа" Марьяна Закусило.

Эксперт добавляет, что соблюдение 75% квоты для общенациональных каналов и 60% - для региональных будет считаться не ежедневно, а еженедельно, что будет давать возможность телеканалам программировать сетку вещания так, что в выходные дни и в вечерний прайм-тайм будет звучать только русский язык.

"Четыре месяца после принятия закона дают основания считать, что телеканалы не будут манипулировать и пользоваться лазейками закона. Они уже начали внедрять требования о квотах. В этом сезоне многие шоу уже перешли на государственный язык. На украинском дублируются сериалы, популярные мультфильмы. Но я также не исключаю, что некоторые из каналов, ориентируясь на русскоязычную аудиторию, будут пользоваться этими возможностями закона", - сказала Марьяна Закусило ВВС Украина.

Она напомнила, что после его принятия телеканал "Интер", на котором доля украинского языка в то время была наименьшей - 26% - выражал протест и настаивал на недопустимости ограничения вещания на русском языке, а также считал, что создать в нужном объеме качественный контент на государственном языке невозможно.

До штрафов не дойдет?

Невыполнение закона о языковых квотах влечет за собой штраф для телекомпаний.

Сумма каждого отдельного наказания составит 5% от общего лицензионного сбора этого канала.

Для крупных каналов сумма разового штрафа может составлять несколько сотен тысяч гривен.

Однако ряд льгот, предусмотренных в законе, в течение года позволит избежать штрафов.

После одобрения законопроекта весной Национальный совет по телевидению и радиовещанию обнародовал данные о том, какова доля украинского языка на телеканалах.

Многие из них уже и тогда придерживались 75-процентной квоты или были близки к этому.

Значительно хуже была ситуация у телеканалов "Интер" и "Украина". Доля украинского языка составляла у них тогда 26%.

Заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский накануне вступления в силу закона заявил телеканалу UATV, что уже сейчас большинство телекомпаний выполняют закон о языковых квотах.

По его словам, заявления оппонентов о том, что телеканалы не справятся с требованиями закона, не подтвердились.

Такая ситуация, отмечают эксперты, объясняется прежде всего тем, что закон имеет переходные положения, который во многих случаях разрешают использование русского языка.

Появлению закона о языковых квотах на телевидении предшествовало принятие осенью 2016 года законов о введении языковых квот на радио. Сергей Костинский говорит, что через год после вступления в силу закона все радиостанции даже перевыполняют установленные квоты.

75-процентная языковая квота на украинских телеканалах действовала до 2012 года.

Однако во времена президентства Виктора Януковича, после принятия так называемого закона "Колесниченко-Кивалова" - "Об основах государственной языковой политики" - она ​​была отменена, в результате чего в теле- и радиоэфире существенно выросла доля русскоязычной продукции.