В своем заявлении NewsOne утверждает, что из-за попытки "организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей" началась массовая информационная атака телеканала.

В частности, отмечается, что кроме акций протеста, были также и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.

На телеканале считают, что подобные действия возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, которые провозглашают такой порядок, жить в страхе за свои семьи?", - сказано в заявлении.

"Поэтому телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить"", - заявили на телеканале.

Генпрокурор Украины: всех сотрудников телеканала вызвали на допрос

Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за предложения украинского телеканала NewsOne устроить телемост "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом "Россия 24". Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В связи с намерениями провести совместный телемост с российским подсанкциионным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал он.

По его словам, все "причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс - вызваны на допрос".

"Готовится представление в суд об аресте активов", - добавил генпрокурор.

Официально владельцем NewsOne является Тарас Козак, близкий к куму российского президента Виктора Медведчука. В холдинг Козака входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Телеведущим так называемого телемарафона с украинской стороны должен был быть ведущий и генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов, а со стороны РФ ведущим должен был быть Андрей Малахов.

Отметим, что анонсировал проведение телемоста ведущий программы "Вести недели" на российском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев.

ВГТРК пригласила участников отмененного российского-украинского телемоста в эфир "России 1"

ВГТРК пригласила российских и украинских участников отмененного телемоста "Надо поговорить" на съемки в студию телеканала "Россия 1", пишет "Медуза".

В пресс-службе ВГТРК заявили, что компания "не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может создать угрозу безопасности журналистов и их семей".

"Принимая во внимание это обстоятельство, мы со своей стороны приглашаем российских и украинских участников 12 июля в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить", — заявили в пресс-службе ВГТРК.

7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.

Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против аноносованого телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

8 июля под зданием телеканала NewsOne активисты собирались протестовать против телемоста с российскими пропагандистами с телеканала "Россия24".

Объединенные националисты дали сутки президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, чтобы он "адекватно отреагировал" на анонсированный телемост между российскими пропагандистами с телеканала "Россия24" и пропагандистами с телеканала NewsOne.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ведомство нарабатывает решение относительно планов российских пропагандистов провести телемост "Надо поговорить" и призвал политиков прекратить истерику.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказатьканалы и провайдеров за телемост с РФ можно только после эфира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и что он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.