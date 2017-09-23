Как сообщает "Интерфакс-Украина", размер штрафа составит 200 необлагаемых налогом минимумов, или 3400 гривен. Кроме того, политик должен заплатить 320 гривен судебного сбора.
Самого Саакашвили на заседании суда не было. Раньше он говорил, что пересек границу законно. По его словам, во время обыска правоохранители забрали его паспорт, но в полиции опровергают это заявление.
Саакашвили, которого ранее лишили гражданства Украины за якобы предоставленные им недостоверные данные при получении паспорта, 10 сентября из Польши прорвался на территорию Украины. В отношении него было возбуждено дело по пяти статьям.
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