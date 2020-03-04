Украинский премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке

О том, что Гончарук все-таки написал заявление об отставке, после заседания фракции "Слуга народа" сообщили украинские СМИ со ссылкой на свои источники. Позже информацию подтвердили депутаты.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией ее удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр", - сказал накануне депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский во вторник вечером.

Однако на сайте Верховной рады, которая должна утверждать отставку премьера, заявление Гончурука так и не появилось. Утром в среду депутат Галина Янченко ("Слуга народа") опубликовала фотографию заявления в "Фейсбуке".

"Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в тексте заявления, написанного от руки и датированного 3 марта 2020 года. На нем есть штамп аппарата парламента, время регистрации заявления - 17:42, входящий номер - 53734.

Позже на сайте парламента был опубликован проект постановления об отставке Гончарука. Ожидается, что Верховная рада рассмотрит этот вопрос в среду - на этот день назначено внеочередное заседание.

Самый молодой премьер

Гончарук стал премьер-министром в августе прошлого года. 35-летний юрист, который до этого назначения работал заместителем главы администрации президента Владимира Зеленского, стал самым молодым руководителем правительства в истории Украины.

Гончарук запомнился новым, молодежным стилем управления, характерным для нынешней украинской власти. О достижениях правительства он рассказывал в еженедельных видеоблогах "Чашка премьера", однажды провел для пользователей "Фейсбука" экскурсию по зданию кабинета министров на электросамокате.

С другой стороны, критику вызвала его инициатива сделать заседания правительства закрытыми для прессы.

Гончарук обещал обеспечить рост экономики на 40% на протяжении следующих пяти лет, однако в последние месяцы темпы роста промпроизводства на Украине начали снижаться, а в январе этого года Госстат зафиксировал падение производства.

Несколько недель назад Гончарук уже писал заявление об отставке по собственному желанию.

Это стало следствием скандала с прослушкой - в интернет попали записи правительственного совещания, в ходе которого человек с голосом, напоминающим голос премьера, нелицеприятно отзывался об экономической компетентности президента Зеленского и описывал самого себя как "профана в экономике".

Тогда Гончарук встретился с Зеленским, инцидент был исчерпан. Заявление премьера об отставке в парламент так и не попало, но Зеленский и Гончарук сошлись во мнении, что кадровый состав правительства должен быть усилен.

Украинские СМИ называют и еще одну возможную причину отставки Гончарука - якобы его основным защитником в окружении Зеленского был глава президентского аппарата Андрей Богдан. Отставка Богдана в середине февраля, как пишет "Украинская правда", значительно ослабила позиции Гончарука.

Кто сменит Гончарука

Фракция "Слуга народа" во вторник вечером проголосовала за то, чтобы поддержать назначение на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера и министра развития территорий.

Шмыгаль уверенно и спокойно вел себя на заседании фракции, "есть такие хорошие ощущения от его назначения", сказала журналистам заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Отставка премьера влечет за собой отставку всего состава правительства, его члены продолжат работать до назначения нового кабинета в статусе исполняющих обязанности. Эксперты ранее предполагали, что большая часть министров сохранят свои кресла.

Ранее в прессе звучало несколько версий, кто может сменить Гончарука. Помимо Шмыгаля звучали фамилии исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко и министра внутренних дел Арсен Аваков. Премьерство прочили и 60-летнему бизнесмену, одному из основателей Приватбанка Сергею Тигипко, ветерану украинской политики, который работал вице-премьером еще в правительстве Павла Лазаренко при президенте Леониде Кучме.

Главным препятствием для назначения Тигипко было то, что он подпадал под закон о люстрации, принятый после бегства из страны Виктора Януковича - в свое время Тигипко был вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Во вторник накануне внеочередного заседания Верховной рады, Конституционный суд Украины рассматривал закон о люстрации, но решения о его соответствии конституции не вынес.