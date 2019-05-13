На территории оккупированных Донбасса и Крыма находится 75 тысяч кадровых российских офицеров. Об этом в интервью "ТСН" заявил экс-командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев.
© RIA/Scanpix

По его словам, в оккупированном Россией Крыму находится 40 000 военных, на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) - 35 000.

"В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там всего от 2100 до 2300 человек, в рядах "армий" - около 11 тысяч российских граждан, остальной личный состав - местные жители", - отметил Наев.

Статьи по теме:
Волкер: Россия ухудшила жизнь русскоязычных на Донбассе  (12)
Архиепископ Православной церкви Украины: нет другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора  (128)

Он добавил, что командиров "1-го или 2-го армейского корпуса" никогда не показывают, "и это частично подтверждает, что на этих должностях - кадровые российские генералы".

При этом, по мнению Наева, на военную акцию по освобождению Украиной оккупированных территорий "уйдет очень мало времени".

"Меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться, а на освобожденной территории сразу же должны начать специальные меры Нацгвардия, Нацполиция и другие силовые структуры", - отметил он.

18 января 2018 Верховная Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал президент, 26 февраля документ вступил в силу. После этого Порошенко объявил фактическое переформатирование АТО в Операцию объединенных сил.

В марте 2018 г. генерал-лейтенант Сергей Наев был назначен командующим Операцией Объединенных сил.

6 мая 2019 года в рамках ротации руководства ООС Порошенко назначил новым командующим ООС генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Украинская правда
Статьи по теме:

Украина признаёт паспорта РФ на Донбассе незаконными и недействительными (5)

Правительство Украины примет решение о признании...

Немецкие либералы придумали новый план для Донбасса (11)

На экспертных слушаниях в бундестаге обсудили...

Медведев утвердил план-"пятилетку" по вхождению РФ в пятерку крупнейших экономик мира (29)

Россия перегонит Германию по размеру ВВП и войдет в...

Советник Путина предрек массовое заселение евреев на "зачищенный" Донбасс (7)

Советник президента РФ по вопросам региональной...

Часть Донбасса останется без гражданства России (14)

Ажиотажа вокруг получения российского гражданства в...

ОБСЕ заметила танки и "Грады" сепаратистов в центре Луганска (8)

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке...

В мире

Стилиста Зверева оштрафовали за пикет у Красной площади. Как его судили (1)

На стилиста Сергея Зверева составили административный...

МИД Польши отменил визит израильской делегации в Варшаву (8)

В качестве причины МИД Польши указал на изменения в...

Украинский генерал: на Донбассе и в Крыму - 75 тысяч кадровых российских офицеров (12)

На территории оккупированных Донбасса и Крыма...

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины: раздел ПЦУ допускаю, но единую церковь мы создадим (4)

Почетный патриарх Киевский и всея Руси- Украины...

В Тель-Авиве официально открылась неделя "Евровидения"

В воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве официально открылись...

TOP новостей

Карбаускис назвал дату ухода "крестьян" из власти (19)

После того как премьер-министр Литвы Саулюс...

Во втором туре президентских выборов в Литве сразятся Шимоните и Науседа (371)

Через две недели, во втором туре президентских выборов...

В Литве хотят ввести специальные карты для строителей по принципу водительского удостоверения (11)

Литовская ассоциация строителей (ЛАС) уже в течение...

Ответ Сквернялиса Карбаускису: не надо заниматься такими вещами (13)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который не...

В Литве за предупреждение о полиции на дороге водителям грозит штраф (43)

На этой неделе литовская полиция проводит массовые...