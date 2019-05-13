По его словам, в оккупированном Россией Крыму находится 40 000 военных, на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) - 35 000.

"В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там всего от 2100 до 2300 человек, в рядах "армий" - около 11 тысяч российских граждан, остальной личный состав - местные жители", - отметил Наев.

Он добавил, что командиров "1-го или 2-го армейского корпуса" никогда не показывают, "и это частично подтверждает, что на этих должностях - кадровые российские генералы".

При этом, по мнению Наева, на военную акцию по освобождению Украиной оккупированных территорий "уйдет очень мало времени".

"Меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться, а на освобожденной территории сразу же должны начать специальные меры Нацгвардия, Нацполиция и другие силовые структуры", - отметил он.

18 января 2018 Верховная Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал президент, 26 февраля документ вступил в силу. После этого Порошенко объявил фактическое переформатирование АТО в Операцию объединенных сил.

В марте 2018 г. генерал-лейтенант Сергей Наев был назначен командующим Операцией Объединенных сил.

6 мая 2019 года в рамках ротации руководства ООС Порошенко назначил новым командующим ООС генерал-лейтенанта Александра Сирского.