Отмечается, что цена сделки на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 134,22 млн грн.
"В апреле 2020 году поставят установку дезактивации металла и оборудование комплекса по переработке радиоактивных отходов. Производителем указан победитель.
Гарантийный срок составляет два года или 5 тысяч часов непрерывной работы основных компонентов и систем", - говорится в сообщении.
Как передают "Наші гроші", конкурентами с оборудованием собственного производства были Консорциум "Спецєнергетикос" и ООО "Промышленно-финансовая компания "Технополюс" Эдуарда Шпаковского, импортная составляющая их предложений составила соответственно 75% и 60%.
"Литовская "Svertas Group" принадлежит директору Алексею Ветлугину, Максиму Коротаеву, Игорю Преснякову и Денису Лукьянову. Контактным лицом в "Прозорро" является Наталья Синявская.
Компания имеет 58 сотрудников и оборот 2-3 млн евро в 2017 году. Она подтвердила опыт успешно выполненным договором с 2013 года со ГП "Игналинская АЭС" (Литва) о поставке комплекса для демонтажа оборудования блока G1 за 3,05 млн евро", - говорится в материале.
Сообщается, что победитель второй раз получил подряд в Украине.
"В сентябре "Энергоатом" за 2,99 млн евро заказал ему установку удаления отходов из отсеков хранилища твердых радиоактивных отходов комплекса по переработке радиоактивных отходов для ХАЭС производства ООО "Атомспецсервис"(Россия) Александра Мищенко и Владимира Гермашова, партнерами которого являются госконцерн "Росатом" и ЗАО "Диаконт", которое в этом году было выведено из-под санкций СНБО.
Учредителями столичного Консорциума "Спецєнергетикос" является UAB "Specialus Montažas-Ntp" ( "SM-Ntp", Литва) Андрея Сладкопевцева и Мариюша Коженевского и киевское ООО "Спецєнергетикосмонтаж" Богдана Чекеренды и "SM-Ntp", - пишут "Наші гроші".
Ранее долю Чекеренды в "Спецєнергетикосмонтажи" имел Дмитрий Максименко из Бучи.
Отмечается, что Сладкопевцев с рядом россиян владеет патентом на "Способ перегрузки топлива атомной станции для дожигания и прибор для его осуществления".
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