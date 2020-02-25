Украинский экипаж Diamond Princess отказался эвакуироваться на родину

Отмечается, что на лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все украинцы являются членами экипажа. "Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт", - сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы украинского ведомства Максим Коваленко.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. "Вопрос возвращения в Украину будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна", - отметил Коваленко.

Как пишет "Комсомольская правда", одной из причин нежелания украинцев покидать судно может быть тот факт, что фирма-наниматель обязана будет оплатить двухнедельный карантинный простой в порту, скорее всего, как обычные рабочие дни. А в случае эвакуации работодатели могут сослаться на форс-мажор и обстоятельства неодолимой силы и отказаться платить. Кроме того, работники могут не вернуться на свои рабочие места на лайнере после окончания карантина.

На решение членов экипажа могла повлиять и реакция украинцев на возвращение эвакуированных из Китая сограждан: их прибытие сопровождалось протестами и столкновениями с силовиками. В поселке Новые Санжары Полтавской области митингующие забросали камнями автобусы с эвакуированными, среди которых были семьи с детьми. Протесты проходили и в других регионах страны. В результате глава Тернопольской области ушел в отставку.

Президент Украины назвал реакцию соотечественников "средневековой" и пообещал наказать организаторов беспорядков в Новых Санжарах, среди которых были "вирусологи в спортивных костюмах". По факту беспорядков в Полтавской области открыты уголовные производства по пяти статьям: за перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции, разжигание межнациональной розни.

Между тем NHK и The Mainichi сообщают, что в Японии умер четвертый пассажир лайнера Diamond Princess.

По данным собеседников телеканала, умер 80-летний пациент, находившийся на лечении в больнице. The Mainichi пишет, что он был жителем японской префектуры Канагава, расположенной на острове Хонсю.