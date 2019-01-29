Береза отметил, что он считает, что ему не за что извиняться, комментируя заявление Кадырова в Telegram-канале, что он должен "должным образом извиниться", ибо в противном случае "найдется истинный мужчина, который влепит звонкую пощечину" украинскому депутату.
Береза заявил, что, по его мнению, Служба безопасности Украины должна определять, являются ли слова Кадырова угрозой.
"Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они мне бы сообщили", - добавил он.
На вопрос, думал ли он об охране, депутат ответил: "Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?"
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что за "оскорбление" российской журналистки Ольги Скабеевой украинского народного депутата Борислава Березу в любом месте достанет какой-то мужчина и "с размаху влепит звонкую оплеуху".
Об этом говорится в telegram-канале Кадырова Kadyrov_95.
"Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху", - написал Кадыров.
Глава российского региона считает, что член украинской делегации в ПАСЕ Береза толкнул и оскорбил "хрупкую российскую девушку" Скабееву.
"Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека", - утверждает он.
По мнению Кадырова, после инцидента со Скабеевой, все "молчат, как будто в рот воды набрали".
Он также обратился "к братскому украинскому народу" с призывом "прогнать" из Украины или заставить придерживаться "порядка" подобных Березе украинских политиков.
24 января после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и ведущей телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой.
Скабеева пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами.
Журналистка мешала первому вице-спикеру Ирине Геращенко, когда она рассказывала об украинских заключенных в РФ. Тогда депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко.
Скабеева известна тем, что осенью, когда в ПАСЕ также рассматривали российский вопрос, пыталась препятствовать работе ассамблеи.
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