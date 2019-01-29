Внефракционный народный депутат Борислав Береза ​​в ответ на требование главы Чеченской республики Рамзана Кадырова заявил, что ему не за что извиняться перед ведущей пропагандистских программ на российском телевидении Ольгой Скабеевой. Об этом сообщает Громадське.
Борислав Береза и Ольга Скабеева
© Stop kadras

Береза ​​отметил, что он считает, что ему не за что извиняться, комментируя заявление Кадырова в Telegram-канале, что он ​​должен "должным образом извиниться", ибо в противном случае "найдется истинный мужчина, который влепит звонкую пощечину" украинскому депутату.

Береза ​​заявил, что, по его мнению, Служба безопасности Украины должна определять, являются ли слова Кадырова угрозой.

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"Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они мне бы сообщили", - добавил он.

На вопрос, думал ли он об охране, депутат ответил: "Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?"

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что за "оскорбление" российской журналистки Ольги Скабеевой украинского народного депутата Борислава Березу в любом месте достанет какой-то мужчина и "с размаху влепит звонкую оплеуху".

Об этом говорится в telegram-канале Кадырова Kadyrov_95.

"Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху", - написал Кадыров.

Глава российского региона считает, что член украинской делегации в ПАСЕ Береза толкнул и оскорбил "хрупкую российскую девушку" Скабееву.

"Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека", - утверждает он.

По мнению Кадырова, после инцидента со Скабеевой, все "молчат, как будто в рот воды набрали".

Он также обратился "к братскому украинскому народу" с призывом "прогнать" из Украины или заставить придерживаться "порядка" подобных Березе украинских политиков.

24 января после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и ведущей телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой.

Скабеева пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами.

Журналистка мешала первому вице-спикеру Ирине Геращенко, когда она рассказывала об украинских заключенных в РФ. Тогда депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко.

Скабеева известна тем, что осенью, когда в ПАСЕ также рассматривали российский вопрос, пыталась препятствовать работе ассамблеи.

Украинская правда
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