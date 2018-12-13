На вопрос ведущего, что будет делать Усик, если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам, боксер ответил:
"Я стану на сторону монахов".
На вопрос ведущей, что думает Усик об обысках у метрополита Павла, он отметил:
"Я об этом не думаю".
Напомним, 30 ноября СБУ провела обыск по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской Лавры метрополита Павла.
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