Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик пообещал стать на сторону монахов, в случае, если радикалы пойдут захватывать Лавру. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
Oleksandras Usykas
© Sputnik / Scanpix

На вопрос ведущего, что будет делать Усик, если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам, боксер ответил:

"Я стану на сторону монахов".

На вопрос ведущей, что думает Усик об обысках у метрополита Павла, он отметил:

"Я об этом не думаю".

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыск по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской Лавры метрополита Павла.

Украинская правда
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