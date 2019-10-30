Перейти на автономное отопление могут жильцы в том случае, если больше половины квартир в доме уже отключены от центрального отопления.

"Если в доме не было отключений или их меньше половины, то нужно обращаться в специальную комиссию при органах местного самоуправления, которая в течение месяца рассмотрит заявление. Но указано, что комиссия обязана работать по такой схеме, если есть схема теплоснабжения населенного пункта, а они имеются далеко не в каждом населенном пункте. Если комиссия все же дала "добро" на отключение, то она же должна порекомендовать, какие источники тепла использовать - твердотопливный, электрический, газовый котел, либо что-то другое, индивидуально для каждого или один котел для всех. Это решается под конкретную ситуацию", - пояснил эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

Переход на индивидуальное отопление может стоить, по его оценкам, до 16-18 тысяч гривен (500-600 евро). Последующая экономия зависит от многих факторов - насколько вы "теплолюбивы", утеплено ли жилье и прочих.