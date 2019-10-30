Перейти на автономное отопление могут жильцы в том случае, если больше половины квартир в доме уже отключены от центрального отопления.
"Если в доме не было отключений или их меньше половины, то нужно обращаться в специальную комиссию при органах местного самоуправления, которая в течение месяца рассмотрит заявление. Но указано, что комиссия обязана работать по такой схеме, если есть схема теплоснабжения населенного пункта, а они имеются далеко не в каждом населенном пункте. Если комиссия все же дала "добро" на отключение, то она же должна порекомендовать, какие источники тепла использовать - твердотопливный, электрический, газовый котел, либо что-то другое, индивидуально для каждого или один котел для всех. Это решается под конкретную ситуацию", - пояснил эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.
Переход на индивидуальное отопление может стоить, по его оценкам, до 16-18 тысяч гривен (500-600 евро). Последующая экономия зависит от многих факторов - насколько вы "теплолюбивы", утеплено ли жилье и прочих.
Посольства Израиля прекратили работу по всему миру
По данным профсоюзов, министерство финансов Израиля...
252 тысячи евро: на что ушли деньги во время поездки Зеленского в США
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в...
Украинские жители могут отказаться от отопления (1)
Порядок перехода на индивидуальную систему отопления...
В Microsoft заявили о крупной атаке российских хакеров на антидопинговые организации (1)
Корпорация Microsoft заявила об атаке российских хакеров...
TOP новостей
Аустея Ландсбергене за счет одного ребенка получает 860 евро чистой прибыли в год (119)
Количество детей, посещающих детские сады Vaikystės sodas и...
Пожарный рассказал о своем опыте: в банке увидели мои доходы и стали смеяться (39)
Пожарный из Шештокай Роландас Чепла собирает чемодан и...
Литва примет участие в делах о Nord Stream в Общем суде ЕС
Литовское правительство в среду приняло решение...
Глава МИД Литвы встретился с президентом Украины: Зеленский искренне хочет мира (118)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
Литва начинает эксперимент: с пятницы вся выпечка и печенье должны измениться (4)
Государственная продовольственно-ветеринарная служба...