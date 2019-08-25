Украинские военные попали под обстрел: трое раненых, один скончался

По данным пресс-центра операции Объединенных сил, боевики осуществили обстрел 25 августа.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести.
"Другие военнослужащих находятся под наблюдением медицинских специалистов", - сообщили в штабе.
Погибший от обстрела – 20-летний военный из Тернопольской области.
25 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 20-летний военнослужащий 35 бригады морской пехоты ВСУ Виталий Собко.
Как сообщили в Ланивецком комиссариате, 25 августа 2019 года во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных Сил, погиб военнослужащий 35 бригады Морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович.
Как пишет тернопольское издание terminovo.te.ua, Собко родом из Борсуков Ланивецкого района Тернопольской области, перед службой в армии жил в Тернополе. 27 марта ему исполнилось 20 лет.
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