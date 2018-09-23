Украинские военные корабли поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупированный Крым ("Крымский мост"). Об этом сообщает Украинский милитаристский портал по состоянию на 15:50.
© Reuters / Scanpix

Сообщается также, что ранее из порта Бердянска для встречи поисково-спасательного судна A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец" в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Они были доставлены в Бердянск в начале сентября и уже спущены на воду.

Позже стало известно, что по состоянию на 17:00 судна "Донбасс" и "Корец" завершили прохождение Керченского пролива и вышли в Азовское море.

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Около 12:00 самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива.

Ранее сообщалось, что украинское поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" следуют из Одессы в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

Суда вышли из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в четверг, 20 сентября.

22 сентября в погрануправлении ФСБ по Крыму заявили, что два корабля Военно-морских сил Украины вошли в "исключительную экономическую зону России", в связи с чем их "сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ".

17 сентября в правительстве сообщили, что на Азовском море до конца года должны создать военно-морскую базу ВМС ВСУ.

Украинская правда
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