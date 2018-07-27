Российские вооруженные формирования свезли танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединённых сил.
Užfiksuota Ukrainos sienos link judanti Rusijos karinė technika
© Reuters/Scanpix

В частности, на полосе действий ОТУ "Север" беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения техники: реактивных систем залпового огня - 3 единицы; буксируемых гаубиц - 46 единицы; самоходных гаубиц - 12 единиц; танков - 45 единиц.

На полосе действий ОТУ "Восток" зафиксировали перемещения самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 122 мм - 3 единиц; танков Т-64 и Т-72 - 21 единиц.

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Также наблюдатели зафиксировали изменение положения значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований России.

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 10 реактивных систем залпового огня "Град" и 30 танков неустановленного образца вблизи оккупированного боевиками Луганска.

"24 июля за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 23 июля выявлено 30 танков (неустановленного типа) вблизи н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", - рассказывают наблюдатели.

Также, по их словам, 25 июля они видели 10 РСЗО "Град" неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) в 56 км от Луганска.

В апреле в СММ ОБСЕ заявляли, что боевики ОРЛО выстроили большое количество танков, гаубиц, ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, БМП и БТРов на окраине оккупированного ими Луганска.

Украинская правда
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