В частности, на полосе действий ОТУ "Север" беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения техники: реактивных систем залпового огня - 3 единицы; буксируемых гаубиц - 46 единицы; самоходных гаубиц - 12 единиц; танков - 45 единиц.
На полосе действий ОТУ "Восток" зафиксировали перемещения самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 122 мм - 3 единиц; танков Т-64 и Т-72 - 21 единиц.
Также наблюдатели зафиксировали изменение положения значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований России.
Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 10 реактивных систем залпового огня "Град" и 30 танков неустановленного образца вблизи оккупированного боевиками Луганска.
"24 июля за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 23 июля выявлено 30 танков (неустановленного типа) вблизи н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", - рассказывают наблюдатели.
Также, по их словам, 25 июля они видели 10 РСЗО "Град" неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) в 56 км от Луганска.
В апреле в СММ ОБСЕ заявляли, что боевики ОРЛО выстроили большое количество танков, гаубиц, ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, БМП и БТРов на окраине оккупированного ими Луганска.
Власти Крыма попросили 1,7 млрд евро на ремонт дорог (29)
На капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог...
Россия стягивает артиллерию и танки в Донбасс (78)
Российские вооруженные формирования свезли танки и...
Премьер-министр Армении объяснил важность присутствия в стране российских пограничников
Армения не намерена отказываться от российских...
Президент Эквадора: Ассанжу в конечном итоге придется покинуть посольство страны в Лондоне (1)
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что...
Дело Бутиной показывает: путинская разведка - не КГБ дедовских времен (8)
Арестованная в США "российский агент" Мария Бутина...
TOP новостей
Эмигрантка: Литва - рай для тех, кто зарабатывает хотя бы 800 евро (52)
Эмигрантка Йовита Заляските-Шлягер провела в Литве 1,5...
Налог на автомобили в Литве – только начало: подорожает дизельное топливо, ограничат регистрацию авто (88)
Дорогое дизельное топливо, ограничение регистрации...
Лихачей в Литве ждут перемены - быстро едешь, быстро и штраф получишь (13)
Правительство Литвы одобрило предложение...
Кризис в Вильнюсе: компании по вывозу мусора расторгают соглашения и грозят поднять цены (13)
Вильнюсской мэрии вероятно придется реформировать...
В ловушке России не только Плунге: власти Скуодаса участвовали в празднике в честь советского героя (5)
Поехали на праздник первого молока, а попали на...