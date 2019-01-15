Задержанные россиянами в районе Керченского пролива украинские моряки отказываются давать показания в суде страны-агрессора. Об этом из зала Лефортовского суда Москвы сообщает корреспондент "РИА Новости".
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Во вторник в суде рассматривают ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 6 апреля.

Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.

В ходе заседания о продлении ареста обвиняемым Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко и Владимиру Терещенко мужчины заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, не касающиеся установки их личности.

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"На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции", – заявил каждый из них.

Вскоре после этого слушание закрыли от публики по просьбе гособвинения.

25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.

Согласно решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.

Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​

В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

По мнению адвоката Ильи Новикова, суд по существу в деле военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год.

Украинская правда
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