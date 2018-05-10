Об этом сообщает в среду, 10 мая, телекомпания 1+1, в которую входит телерадиокомпания (ТРК) "Жиса", выступившая одним из истцов. Отмечается, что речь идет о первом решении суда, согласно которому Россия должна выплачивать компенсацию из-за аннексии украинского полуострова.
Как говорится в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.
Летом 2017 года Постоянный третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму. Москва не признала эту юрисдикцию и начала игнорировать заседания.
После слушания по существу спора с 5 по 6 октября 2017 года состав арбитража пригласил стороны представить дополнительные письменные объяснения. Истцы представили свои объяснения вместе, ответчик в лице Российской Федерации - нет.
Третейский суд состоит из трех полномочных представителей, причем Кремль отказался выдвигать своего представителя, поэтому его назначили в Гааге.
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