Два сотрудника украинской неправительственной природоохранной организации Ecoaction были задержаны субботу, 8 декабря, пограничниками в польском Катовице, где проходит очередная конференция ООН по вопросам климата (COP24). Об этом сообщили представители немецкой экологической организации BUND. Место нахождения задержанных неизвестно, связь с ними отсутствует, добавили в BUND. Еще одна сотрудница Ecoaction была задержана в субботу на украинско-польской границе. Ей запретили въезжать в Польшу до окончания конференции.
Немецкие экологи раскритиковали действия польских служб безопасности, потребовав освободить активистов. "Неприемлемо, что сотрудники природоохранных организаций задерживаются спецслужбами во время конференции по вопросам климата в Польше", - заявил глава BUND Хуберт Вайгер. Он также призвал правительство Германии заняться вопросом освобождения активистов.
На конференции в Катовице обсуждаются конкретные меры, которые помогут реализовать Парижское соглашение о защите климата. Его участники обязались предпринять все усилия, чтобы не допустить повышения температуры на Земле увеличилась более чем на 2 градуса Цельсия.
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