Украинские дипломаты вместе с военными отправились на Донбасс

"Утро. И 80 представителей дипломатической службы в хорошем настроении вылетают на Донбасс", - написал министр.
Фотографиями поездки в Twitter поделился и посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Несколько необычная дипломатическая миссия: вместе с нашими военными послы вылетают на линию фронта", - написал Мельник.
Дещо незвична дипломатична місія: разом з нашими військовими посли вилітають на лінію фронту pic.twitter.com/1LqQm4Hold— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 26 августа 2018 г.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица тоже опубликовал фотографии с самолета.
Практичний вимір цьогорічної Наради послів - це виїзд в зону бойових дій на Донбасі @MFA_Ukraine @PavloKlimkin @O_Vashchenko pic.twitter.com/yThlicmiw4— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 26 августа 2018 г.
26-28 августа в МИД проходит XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.
Ранее президент Петр Порошенко сообщал, что в рамках совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины будут скоординированы действия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства и определены ключевые приоритеты по всему комплексу внешних отношений Украины.
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