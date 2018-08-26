Украинские послы, прибывшие в Украину на XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств, в воскресенье, 26 августа, вылетели на Донбасс. Об этом в своем Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Украинские дипломаты вместе с военными отправились на Донбасс
© twitter

"Утро. И 80 представителей дипломатической службы в хорошем настроении вылетают на Донбасс", - написал министр.

Фотографиями поездки в Twitter поделился и посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Несколько необычная дипломатическая миссия: вместе с нашими военными послы вылетают на линию фронта", - написал Мельник.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица тоже опубликовал фотографии с самолета.

26-28 августа в МИД проходит XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

Ранее президент Петр Порошенко сообщал, что в рамках совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины будут скоординированы действия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства и определены ключевые приоритеты по всему комплексу внешних отношений Украины.

Украинская правда
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