Военнослужащие 24-ой отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке. Об этом в эфире Армия FM рассказал пресс-офицер бригады Назар Ильницкий.
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© Itar-Tass / Scanpix

"Разведчики бригады зашли в так называемую "серую зону" для того чтобы улучшить свое тактическое положение - отодвинуть свою глубину от местного населения", - говорит Ильницкий.

По его словам, этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием.

"Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения", – пояснил Ильницкий.

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Отмечается, что теперь до временно оккупированных Александровки и Донецка от 100 до 250 метров. Таким образом, в Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны.

В пресс-центре штаба ООС уточняют, что "королевские" пехотинцы оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки около месяца назад.

"Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас, по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря укреплению позиций подразделения операции Объединенных сил надежно контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку.

Украинская правда
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