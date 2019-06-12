"Разведчики бригады зашли в так называемую "серую зону" для того чтобы улучшить свое тактическое положение - отодвинуть свою глубину от местного населения", - говорит Ильницкий.
По его словам, этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием.
"Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения", – пояснил Ильницкий.
Отмечается, что теперь до временно оккупированных Александровки и Донецка от 100 до 250 метров. Таким образом, в Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны.
В пресс-центре штаба ООС уточняют, что "королевские" пехотинцы оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки около месяца назад.
"Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас, по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря укреплению позиций подразделения операции Объединенных сил надежно контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку.
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