Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook анонсировал образцы нового поколения техники, которая вскоре поступит на вооружение украинской армии.

«Сейчас украинское небо надежно защищено от врага», - заявил Петр Порошенко.

Как следует из специального ролика, передвижная станция базируется на белорусском шасси. Это автомобиль Volat Минского завода колесных тягачей. МЗКТ является одним из шести крупнейших мировых производителей шасси для ракетных комплексов, других видов вооружений.

Однако факт сотрудничества с украинской стороной в компании МЗКТ, в бюро продаж для ВПК стран СНГ подтвердить отказались, посоветовав написать запрос на имя генерального директора.

Как подчеркнул аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич, сотрудничество украинского предприятия с МЗКТ держалось в тайне как минимум три года.

По мнению Игоря Тышкевича, обнародование сотрудничества Беларуси и Украины в оборонном комплексе может свидетельствовать как о том, что белорусское руководство больше не скрывает своего участия в разработках новых типов вооружения для Украины, так и о том, что производитель допустил утечку информации.

До недавнего времени белорусское предприятие МЗКТ ориентировалось исключительно на российский рынок. На его платформах передвигается практически вся ударная сила российских Вооруженных сил - ракетные комплексы «Искандер», «Смерч», «Торнадо», «Тополь», «Тополь-М», «Ярс», «Рубеж», С-300 и С- 400.

В 2011 году Россия предложила интегрировать МЗКТ в свой военно-промышленный комплекс через приобретение контрольного пакета акций. Но стороны так и не сошлись в оценке активов и сумме инвестиций.

Вскоре Александр Лукашенко заявил, что готов за счет российских денег модернизировать предприятия, провести дополнительную эмиссию акций, но при этом не передавая ничего в собственность. «Если у россиян есть мозги и деньги, пусть сами изобретают», - заявил он.

По мнению независимого военного аналитика Александра Алесина, никакой сенсации в таком сотрудничестве Минска и Киева нет - белорусы давно поставляют технику для Украины.

Эксперт считает, что использование белорусских платформ для украинской РЛС не будет большим раздражителем даже в России - с учетом того, что это не наступательное оружие.

В этом году в феврале в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси заявили, что взаимодействие в этой сфере с Украиной не реализуется, так как, мол, Беларусь является площадкой для разрешения конфликта на Донбассе и не должна создавать дополнительных проблем. В Киеве это заявление фактически опровергли.