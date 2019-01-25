Русская православная церковь на 99% контролируется спецслужбами Российской Федерации. Об этом заявил в интервью Укринформу председатель Службы внешней разведки Егор Божок.
Patriarchas Kirilas, Vladimiras Putinas
© RIA/Scanpix

"На 99% Русская православная церковь контролируется спецслужбами Российской Федерации", - сказал он.

По словам Божко, священнослужители внутри России контролируются Федеральной службой безопасности Российской Федерации, а те, которые работают в РПЦ за рубежом и в "российском православном палестинском обществе", контролируются Службой внешней разведки РФ.

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"Это называется, "капитан очевидность". Единственное, что наши западные партнеры в это никак не могут поверить. Они считают, что это не по правилам", - сказал глава СВР.

Божок также заявил, что Россия имеет три варианта действий в 2019 году, чтобы вернуть Украину в свою орбиту. От воздействия на президентских и парламентских выборах в открытой военной агрессии.

Украинская правда
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