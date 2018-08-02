После признания единой Украинской православной церкви все строения, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ. Об этом в интервью телеканалу "Прямой" сообщил предстоятель УПЦ Киевского патриархата - патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, передает пресс-служба УПЦ КП.
Kijevas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая (Киево-Печерская и Почаевская - УП) - будут переданы украинской церкви", - подчеркнул он.

"Дело в том, что никакой собственности у Московского патриархата в Украине нет. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви", - добавил Филарет.

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Он отметил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры являются украинским святынями, к которым Московский патриархат никакого отношения не имеет.

"А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей собственности церковной не имеет", - пояснил Филарет.

Как сообщалось, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

Вопрос о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви может быть рассмотрен на собрании Константинопольской Патриархии в сентябре.

Украинская правда
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