"Государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая (Киево-Печерская и Почаевская - УП) - будут переданы украинской церкви", - подчеркнул он.
"Дело в том, что никакой собственности у Московского патриархата в Украине нет. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви", - добавил Филарет.
Он отметил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры являются украинским святынями, к которым Московский патриархат никакого отношения не имеет.
"А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей собственности церковной не имеет", - пояснил Филарет.
Как сообщалось, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.
22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.
Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.
Вопрос о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви может быть рассмотрен на собрании Константинопольской Патриархии в сентябре.
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