Оппозиционные фракции в Верховной раде Украины "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" призвали своих сторонников 8 декабря выйти на майдан Незалежности в Киеве, чтобы подкрепить требования оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому перед встречей в "нормандском формате". Соответствующее заявление, подписанное Юлией Тимошенко, Петром Порошенко и Святославом Вакарчуком опубликовал в среду, 4 декабря, в Facebook депутат Рады от партии "Европейская cолидарность" Андрей Парубий.
"Призываем всех украинцев, все поддерживающие государство политические силы и общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - до Победы!", - говорится в заявлении.
"Красные линии" для президента Зеленского
Накануне те же фракции опубликовали совместное заявление, в котором сформулировали "красные линии" для президента Владимира Зеленского перед намеченной на 9 декабря встречей в "нормандском формате". Пересечение этих линий, согласно заявлению, "нанесет непоправимый ущерб Украине" и нарушит ее национальные интересы.
Среди "красных линий": сохранение унитарного государства, невозможность компромиссов по европейскому и атлантическому курсу Украины, а также недопущение выборов в Донбассе до вывода российских войск. Кроме того, Зеленский не должен идти на компромиссы по статусу Крыма и обещать прекращение судебных разбирательств в отношении России.
В заявлении говорится также о необходимости возвращения контроля Украины над украино-российской границей в неподконтрольных Киеву областях.
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