Украинская контрразведка разоблачила агентурную сеть РФ в Николаевской области

В частности, 20 декабря задержали руководителя этой агентурной сети – гражданина Украины 1961 года, капитана 1 ранга Вооруженных сил Украины в запасе, который также имеет российское гражданство.
"Он был завербован кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ в Севастополе и неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч", – заявил представитель контрразведки.
"По заданию российской спецслужбы бывший старший морской офицер и его пособники осуществляли сбор и передачу информации с ограниченным доступом о функционировании военных подразделений на территории Очаковского гарнизона Николаевской области, а также их привлечении к проведению Операции объединенных сил на востоке Украины", – рассказал он.
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