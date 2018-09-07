Украинская церковь на финишной прямой: Константинополь контратакует

Сначала ситуация в Украине стала главной темой спешно организованных переговоров патриархов Московского Кирилла и Константинопольского Варфоломея в Стамбуле: эту встречу многие украинские и некоторые российские СМИ назвали дипломатическим поражением главы РПЦ.

Затем об украинском вопросе неоднократно вспоминали на Синаксе - собрании всех иерархов Константинопольского патриархата, проходившем 1-3 сентября в том же Стамбуле.

Как следствие, источники Би-би-си в киевских церковных и политических кругах заявляют, что формальных преград для предоставления украинскому православию томоса об автокефалии (грамоты о независимости) уже в середине октября этого года не осталось.

Представители РПЦ, резко выступающие против украинской автокефалии, уверяют, что Константинополь таки не издаст томос, а если это и случится, то приведет к плачевным последствиям как для всего мирового православия, так и для самой Украины.

История вопроса

В минувшую пятницу патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и патриарх Константинопольский Варфоломей провели встречу, на которой обсудили процесс рассмотрения Константинополем прошений непризнанных украинских церквей о предоставлении автокефалии для будущей единой украинской православной церкви, которая должна быть создана на их основе.

Эти прошения, подкрепленные обращениями президента и Верховной рады Украины, поступили в Константинопольский патриархат в апреле этого года. Тогда Петр Порошенко провел многочасовые переговоры с патриархом Варфоломеем и заявил, что Украина как никогда близка к получению автокефалии.

В РПЦ выступили против предоставления части украинского православия автокефалии: здесь считают единственной церковью, которая может легитимно функционировать в стране церковь Московского патриархата (УПЦ МП), входящую в структуру РПЦ.

Кроме того, между Москвой и Константинополем существуют разночтения по поводу процедуры предоставления церквям независимости.

Krikščionių ortodoksų dvasinis lyderis Bartolomėjus I aukoja mišias Sumelos vienuolyne, Turkijoje AFP / Scanpix

Константинопольский патриархат, который еще называют Вселенским, исторически претендует на первенство в православном мире и считает, что может даровать автокефалию своим единоличным решением. В РПЦ убеждены, что первенство Константинополя является формальностью, а подобные решения должны принимать консенсусом все православные церкви.

На протяжении нескольких месяцев делегации Константинопольского патриархата и Русской церкви объехали полтора десятка существующих поместных церквей: посланцы Варфоломея информировали коллег о намерении предоставить украинскому православию независимость, эмиссары Кирилла - описывали возможные негативные последствия этого решения.

К августу объезд был окончен, и в Киеве заговорили о том, что итоговое решение по поводу украинской автокефалии может быть принято уже в самое ближайшее время.

И тут в начале августа стало известно о намеченном на последний день лета визите патриарха Кирилла в Стамбул.

Источники Би-би-си в киевских церковных и политических кругах называли его встречу с патриархом Варфоломеем последней попыткой Москвы отменить или хотя бы отсрочить решение Константинополя о даровании украинскому православию автокефалии.

В ожидании этой встречи комментаторы гадали, какие новые аргументы может привезти в Стамбул предстоятель РПЦ: исходящие из Москвы прогнозы о том, что издание украинского томоса может привести к расколу мирового православия и религиозной войне на Украине, звучавшие до сих пор, похоже, не изменили позицию Константинополя.

Некоторые наблюдатели связывали с предстоящей встречей патриархов публикацию агентством Ассошиэйтед пресс расследования о попытках хакерской группы Fancy Bear, якобы сотрудничающей с российской военной разведкой, взломать электронные ресурсы Константинопольского патриархата.

А бывший ответственный редактор "Журнала Московской патриархии" Сергей Чапнин допускал, что итогом переговоров патриархов может стать совместное провозглашение ими автокефалии украинского православия, оговариваясь при этом, что считает этот вариант почти фантастическим.

О чем говорили патриархи?

Итогом почти трехчасовой встречи патриархов Кирилла и Варфоломея стали многозначительные комментарии представителей обеих церквей.

Московский патриарх сказал, что не хотел бы раскрывать детали этой беседы без согласования с патриархом Варфоломеем, отметив, тем не менее, что на встрече "не было ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании".

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А член синода Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил заявил буквально следующее: "[На Украине] существует раскол, продолжающийся более 25 лет. Вселенский патриархат принял решение рассмотреть все способы, которыми может быть предоставлена автокефалия украинской православной церкви. Это решение было принято в апреле, и мы уже имплементируем это решение. Об этом было сообщено патриарху Кириллу во время его визита".

Это заявление было совершенно по-разному воспринято сторонниками и противниками украинской автокефалии.

Ряд киевских СМИ немедленно сообщили, что высокопоставленный константинопольский иерарх признал: решение о предоставлении украинской церкви независимости уже принято.

В УПЦ МП посчитали, что слова Эммануила означают лишь, что с апреля Константинополь изучает пути возможного предоставления украинскому православию автокефалии, а о том, будет ли она предоставлена, даже если такие пути будут найдены, митрополит ничего не говорил.

И хотя никаких дополнительных комментариев от Вселенского патриархата на эту тему не последовало, сторонники автокефалии усмотрели добрый знак даже в том, что московская делегация после переговоров не осталась в резиденции Варфоломея на обед, а спешно покинула Стамбул.

"Не стоит придавать этому значения. Это просто отвлечение от главной темы", - комментирует эти догадки Би-би-си известный богослов, архимандрит РПЦ Кирилл Говорун.

На самом деле подробности беседы патриархов остаются неизвестными.

Разве что сразу несколько источников в церковных кругах заявили, что одним из главных предложений Московского патриарха стало проведение в обозримом будущем международной конференции по проблеме украинской автокефалии с представлением и обсуждением исторических документов на эту тему.

"Эту конференцию можно было проводить лет 20-25 назад. Но тогда они (РПЦ) говорили, что нечего обсуждать, Украина - это, мол, наша территория. А сейчас, когда Константинополь вышел на финишную прямую, предлагать обсуждение… Они просто отстают", - комментирует эту инициативу руководитель информационного управления непризнанной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

У кого больше прав на Украину?

Обсуждение исторических предпосылок украинской автокефалии имеет большее значение, чем кажется на первый взгляд.

Константинопольский патриархат исходит из того, что Украина является его канонической территорией, поэтому он имеет полное право предоставить тамошней церкви независимость. Москва, отрицая это право, заявляет, что Украина - каноническая территория РПЦ.

Корни этого спора лежат в событиях 1686 года, когда Константинополь передал Киевскую митрополию в управление Русской церкви. В Константинополе заявляют, что тогда Москва получила не "право собственности" на эти земли - речь идет о территориях нынешних Украины, Беларуси, Литвы и Польши, - а лишь некоторые полномочия по управлению тамошней церковной жизнью.

Позже условия этой передачи были нарушены Москвой, говорят в Константинополе, и эти территории были "аннексированы" Русской церковью.

С другой стороны, глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) говорит, что его церковь нашла более 900 страниц древних документов, которые доказывают, что речь тогда шла о передаче территории нынешней Украины в юрисдикцию Москвы навсегда.

По всей видимости, именно эти документы предлагал рассмотреть на международной конференции патриарх Кирилл.

Однако эта инициатива не нашла понимания в Константинополе.

"Это блеф. Если эти документы действительно есть - публикуйте их сейчас. Тем более, насколько я знаю, они опубликованы еще в XIX веке, и ничего подобного в них нет", - говорит Би-би-си источник, близкий к Вселенскому патриархату, не уполномоченный официально комментировать этот вопрос.

А уже на следующий день после визита главы РПЦ в Стамбул на эту тему обстоятельно высказался патриарх Варфоломей.

"Томос, который провозглашает Москву патриархатом, не относит регион сегодняшней Киевской митрополии к юрисдикции Москвы… Неканоничные вмешательства в дела Киева, к которым время от времени прибегала Москва, и терпимость со стороны Вселенского патриархата в предыдущие годы не оправдывают ни одно церковное нарушение", - заявил Константинопольский патриарх.

По словам Кирилла Говоруна, из этого может следовать неожиданный для непосвященной публики вывод: что деятельность УПЦ МП - структурной части РПЦ, которая называет себя единственной "легитимной" церковью Украины, - на каноничной территории Константинопольского патриархата с точки зрения Варфоломея является не вполне соответствующей канонам. И Варфоломей сейчас заявляет о том, что Вселенский патриархат станет арбитром, который скорректирует статус всех действующих на Украине церквей.

"Нынешние события, скорее всего, станут началом длительной битвы интерпретаций исторических событий, прав и привилегий отдельных церквей", - прогнозирует богослов Кирилл Говорун.

Кто уполномочен принимать решения?

А пока представители Константинопольского и Московского патриархатов спорят о том, кто из них имеет больше прав на Украину, в Стамбуле предпринимаются последние процедурные шаги на пути к изданию томоса об автокефалии украинской церкви.

Упомянутое заявление патриарха Варфоломея на украинскую тему прозвучало на открытии Синакса - собрания около ста иерархов Константинопольского патриархата, призванного обсудить важнейшие проблемы мирового православия.

"Синакс - это институт для консультаций и констатаций, который не уполномочен принимать решения. Для светской аудитории его можно сравнить с научно-практической конференцией. Например, кто-то изобрел новое лекарство, а потом делает доклад об этом препарате на конференции. То есть, конференция не изобрела лекарство, но до нее оно было достоянием узкого круга причастных, а после - оно входит в научный оборот и практику во всем мире", - объясняет представитель Киевского патриархата архиепископ Евстратий.

Специфика нынешнего Синакса, состоявшегося 1-3 сентября, состояла в том, что добрая половина прозвучавших на нем докладов так или иначе касалась украинской проблемы.

Так, в одном из докладов доказывалось право Константинопольского патриархата единоличным решением даровать автокефалию церквям, направившим ему такое прошение. В РПЦ утверждают, что подобные решения могут приниматься исключительно всеми существующими православными церквями сообща.

В другом - аргументировалось право Константинополя снимать анафему (отлучение от церкви), наложенную на кого-либо другими церквями. Применительно к украинской ситуации это означает, что Вселенский патриархат может вернуть в лоно церкви главу непризнанного Киевского патриархата Филарета, отлученного от церкви решением РПЦ в 1997 году.

Kijevo patriarchas Filaretas RIA/Scanpix

Филарета называют наиболее вероятным главой еще не созданной на Украине автокефальной церкви. В РПЦ настаивают, что снимать анафему может исключительно церковь, которая ее налагала, и, чтобы получить церковное прощение, Филарет должен обратиться к Русской церкви с покаянием.

Митрополит Галльский Эммануил отчитался перед участниками Синакса об объезде делегацией Константинопольского патриархата всех поместных церквей, в ходе которого их поинформировали о намерении предоставить украинскому православию автокефалию.

Наконец, на Синаксе прозвучал 90-страничный доклад епископа Христопульского Макария на тему непосредственно "украинского церковного вопроса".

Содержание этого доклада пока не раскрывают, однако, анонсируя этот документ в своей программной речи на открытии Синакса, патриарх Варфоломей заявил: "Эпизодические целенаправленные попытки решить (украинский) вопрос со стороны Русской церкви провалились. Поэтому, поскольку Россия, как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине, неспособна решить эту проблему, Вселенский патриархат взял на себя инициативу ее решения".

Своеобразным ответом на эти слова Варфоломея можно считать воскресную проповедь главы РПЦ патриарха Кирилла в Успенском соборе московского Кремля.

"Духовное единство святой Руси разорвать невозможно. А если когда-нибудь это произойдет, то неизвестно, что произойдет вообще с православной церковью, потому что духовное единство святой Руси есть нечто, что удерживает многих от поклонения злу", - многозначительно резюмировал патриарх Кирилл.

А спустя несколько дней, 7 сентября, прозвучала и более предметная реакция Москвы на заявления Константинополя.

"Политическое напряжение, которое существует сейчас в мире вокруг нашей страны, как мы с сожалением констатируем, затрагивает иногда и церковь", - заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков в эфире радио "Радонеж".

"После встречи (патриархов 31 августа) мы стали свидетелями ряда не до конца нам понятных заявлений со стороны константинопольской иерархии. Сейчас, я думаю, нам надо взять некоторую паузу и получить какие-то дополнительные разъяснения", - добавил он.

Чего ждать дальше?

Так или иначе, собеседники Би-би-си в киевских церковных и политических кругах, пребывающие на связи с Константинополем, рассказывают, что обсуждение украинских вопросов на Синаксе было конструктивным.

Сразу три источника Би-би-си пересказывают один из самых острых вопросов, прозвучавших в ходе этих дискуссий.

Якобы один из присутствовавших в зале заседаний спросил: не стоит ли Вселенскому патриархату повременить с предоставлением украинскому православию автокефалии, ведь на смену Петру Порошенко, активно лоббирующему издание томоса, может прийти другой президент, обстоятельства изменятся, и этот вопрос утратит свою актуальность.

Прозвучавший от докладчика ответ сводился к тому, что проблема украинской автокефалии возникла до президентства Порошенко и останется после него, политический контекст этого вопроса имеет второстепенное значение, поэтому он должен решаться в канонической плоскости.

Собеседники Би-би-си утверждают, что никто из присутствовавших на Синаксе иерархов Константинопольского патриархата не умел принципиальных возражений по "украинским вопросам".

То есть, говорят киевские сторонники автокефалии, с процедурной точки зрения на пути к изданию синодом Вселенского патриархата "украинского томоса" не осталось препятствий, а все дальнейшие попытки Москвы помешать этому процессу обречены на неудачу.

Однако конкретную дату принятия такого решения собеседники Би-би-си не называют: предыдущие прогнозы о том, что томос может быть издан к годовщине Крещения Руси (конец июля) или к началу сентября этого года, не сбылись. Ближайшее заседание синода Константинопольского патриархата, уполномоченного принимать подобные решения, состоится 9-11 октября, констатируют они.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявляют, что оптимизм их оппонентов не обоснован, и настаивают: решение об автокефалии должно предоставляться всеми православными церквями сообща.

"Нет смысла одной церкви принимать определенное решение, загодя зная, что другие церкви могут его не признать. Это неразумно", - сказал заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

Ранее в УПЦ МП заявляли, что гипотетическое создание на Украине новой церкви обернется тем, что часть уже существующих церквей не признают ее каноничной и, например, откажутся сослужить с ее священниками.

Однако в Киевском патриархате к такой перспективе относятся философски.

"Вот сейчас с нами кто-то сослужит? Нет. А после томоса, допустим, половина будет, а половина нет. Улучшение налицо", - смеется пресс-секретарь этой церкви архиепископ Евстратий.

Тем не менее, собеседники Би-би-си, близкие к переговорному процессу, не исключают, что в случае издания томоса об автокефалии украинского православия Русская церковь может инициировать разрыв отношений с Константинополем, призвав последовать ее примеру другие церкви, считающиеся ее сателлитами.

В этой связи эксперты часто называют Антиохийский патриархат, большая часть приходов которого находится на территории Сирии, зависимой от Москвы в политическом плане, а также Сербскую церковь.

Война или мир?

Что произойдет в случае, если Константинополь все-таки издаст томос об автокефалии украинского православия?

Krikščionių ortodoksų kunigai ruošiasi švč. Mergelės Marijos apeigoms © Organizacijos nuotr.

После этого - собеседники Би-би-си говорят о временном промежутке от двух недель до двух месяцев - в Киеве, скорее всего, в Софийском соборе ХІ века, состоится Объединительный собор, на котором, собственно говоря, будет создана церковь, которая сможет получить этот томос.

В этом соборе будут участвовать иерархи непризнанных Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви, а также те епископы Московского патриархата, которые поддерживают создание независимой от РПЦ церкви. Источники в политических и церковных кругах говорят, что ныне в Московском патриархате на положении диссидентов пребывает около десятка таких иерархов.

После того, как эта церковь будет сформирована, иерархи изберут ее первого главу. Именно он получит из рук экзарха Вселенского патриарха томос об автокефалии и станет первым в истории "официальным" Киевским патриархом.

Что будет дальше? В Киевском патриархате верят, что на протяжении года после издания томоса в новую церковь перейдет большая часть нынешних прихожан и священников Московского патриархата.

"По размеру и влиятельности РПЦ в Украине будет сравнимой со старообрядцами", - говорил Би-би-си в июле этого года представитель Киевского патриархата архиепископ Евстратий.

Он уверен, что создание "истинно украинской церкви" позволит консолидировать общество и в перспективе даже приблизить окончание конфликта в Донбассе.

С большой вероятностью томос будет использоваться украинскими политиками в кампании перед президентскими выборами, намеченными на март 2019 года - в первую очередь, действующим главой государства.

"Вопрос томоса об автокефалии для православной церкви Украины выходит далеко за пределы религиозного. Он - из того же ряда, что укрепление армии, защита языка, борьба за членство в Евросоюзе и НАТО", - заявил на параде ко Дню независимости Украины Петр Порошенко.

Оппоненты автокефалии продолжают утверждать, что Константинополь не станет издавать украинский томос, осознавая масштабность последствий такого шага.

"Любое вмешательство в эту ситуацию на волне политического кризиса, который происходит на Украине, на волне сильного неприятия автокефалии церковным народом, не сможет уврачевать раскол. Наоборот, это вмешательство спровоцирует новые расколы", - заявил после возвращения делегации РПЦ из Стамбула участник встречи патриархов, глава отдела внешних церковных связей Русской церкви митрополит Иларион.

А украинский противник томоса, депутат Верховной рады Вадим Новинский, в июне этого года спонсировавший поездку делегации УПЦ МП в Стамбул и принимавший участие в ее встрече с Константинопольским патриархом, дает даже более мрачный прогноз.

"Я очень четко сказал его Всесвятейшеству патриарху Варфоломею: если хоть какой-то документ будет предоставлен, даже самый бессодержательный, где никакой конкретики не будет в принципе, но сам документ будет, у нас в стране начнется гражданская война… в каждом городе, в каждом селе", - заявил он в июльском интервью киевскому изданию LB.ua.