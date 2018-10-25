Он сообщил, что наиболее популярным зарубежным направлением стал маршрут скоростного поезда "Интерсити" Киев-Перемышль.
По его словам, ЕС отобрал лидерство по пассажиропотоку в РФ.
"Пальму лидерства взял ЕС. Среди наиболее популярных направлений - Перемышль, Кошице, Варшава, Рига. Вена очень хорошо продается. В прошлом году мы изменили акцент. До прошлого года Россия была лидером, пока это уже ЕС ", - сказал Красноштан.
Впрочем, по его словам, в сочетании со страной-агрессором сохраняется "стабильный пассажиропоток".
Как сообщили в "Укрзализныце", процесс прекращения железнодорожного сообщения с РФ находится вне их компетенции.
"Укрзализныця" такие решения не принимает. Если соответствующие государственные органы примут решение о прекратить сообщения, "Укрзализныця" его срочно выполнит ", - заявил Красноштан.
Он отметил, что для "Укрзализныци" это рентабельные перевозки.
"Действительно, если мы потеряем это направление, мы потеряем определенную долю своего дохода от пассажирских перевозок. Но если будет решение, мы должны его выполнить ", - резюмировал Красноштан.
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