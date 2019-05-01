Украинская диаспора в Мюнхене требует признать голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующая петиция появилась во вторник, 30 апреля, на сайте бундестага.

"Убивать людей - это всегда жестоко. Морить людей голодом до смерти, наверняка относится к самым отвратительным и бесчеловечным преступлениям, которые можно себе представить", - говорится в тексте документа.

При этом авторы петиции указывают на то, что число жертв голодомора, по независимым подсчетам, составило около 7-10 миллионов человек.

Климкин призывает украинцев по всему миру поддержать петицию

Комментируя данную новость, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к украинцам по всему миру с призывом подписать петицию.

"Спасибо мюнхенской общине за инициативу и всем украинцам Германии за ее поддержку. Призываю украинцев в ФРГ поддержать этот призыв - каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык - присоединиться к ее обсуждению", - написал дипломат на своей странице в соцсети Facebook.

Чтобы петицию рассмотрели депутаты бундестага, активистам необходимо до 27 мая собрать 50 тысяч подписей.

28 ноября 2006 года Верховная рада приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов на Украине". "Голодомор 1932-1933 годов на Украине является геноцидом украинского народа", - говорится в первой статье принятого законопроекта, согласно которому публичное отрицание голодомора 1932-1933 годов является надругательством над памятью миллионов жертв голодомора и унижением достоинства украинского народа.

В 2016 году Верховная рада Украины приняла обращение к государствам мира признать голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.