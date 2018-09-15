Данные социологов свидетельствуют, что если бы в Украине состоялся референдум по вопросу о вступлении в ЕС, "за" высказалось бы около 60 процентов.
Ukrainos piliečiai ES galės keliauti be vizų
© AFP / Scanpix

Жители Украины активно поддерживают вступление страны в Европейский Союз и в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным центром социологии, Центром Разумкова и центром "Социс".

Согласно результатам социологического исследования, обнародованного в пятницу, 14 сентября, в случае проведения в стране референдума по вопросу за присоединение Украины к Европейскому Союзу "за" проголосовали бы 58,1 процента респондентов, "против" 23,9 процента.

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Идею вступления в Североатлантический альянс поддержали бы 46,3 процента опрошенных, отклонить ее собираются 31,6 процента граждан Украины.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что закрепление в конституции курса на вступление в НАТО - еще один повод "помахать ручкой Москве". Ранее он внес в Раду законопроект об изменениях в конституцию, призванных закрепить курс Киева на вступление в Евросоюз и НАТО.

Deutsche Welle
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