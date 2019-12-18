При въезде с территории РФ в Украину пограничники будут осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
© Sputnik

С 1 марта 2020 года для въезда на территорию России украинцам понадобится загранпаспорт.

Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, соответствующее решение Кабинет министров принял на сегодняшнем заседании.

"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ. Уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных личности сведения загранпаспортов считываются специальными приборами", - написал он.

Статьи по теме:
Украина разрешит двойное гражданство  (7)
Обмен пленными в Донбассе и новая встреча. Итоги переговоров Путина и Зеленского в "нормандском формате"  (345)

По словам Гончарука, при въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Решение правительства предусматривает приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересечение границы на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.

УНИАН

В мире

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутреннему паспорту (6)

При въезде с территории РФ в Украину пограничники будут...

Трамп назвал процедуру импичмента "попыткой переворота" (4)

Президент США заявил, что представительница...

В Германии призывают дать ответ на санкции США против "Северного потока - 2" (9)

Штрафные меры США против "Северного потока - 2" нельзя...

Суд Швейцарии обязал Россию компенсировать убытки "Укрнафте" (3)

Международный арбитраж присудил "Укрнафте" более 44 млн...

В 2020 году Греция ожидает около ста тысяч беженцев

Нынешний миграционный кризис в Греции острее, чем в 2015...

TOP новостей

Обязательное страхование авто в Литве - необходимость, а действует не во всех случаях (5)

Если автомобили-участники ДТП были приобретены в...

ФСБ Telefono šnipinėjimas

Предлагали работу и продвижение по карьере: студенты из Литвы рассказали, как их вербовали российские спецслужбы (250)

"Меня пытались завербовать российские спецслужбы", - об...

Побит температурный рекорд: таким теплым 18 декабря еще не был (2)

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что...

Бюджет Литвы на 2020 год: сколько "на руки" будет получать пенсионер, учитель, президент (36)

Во вторник Сейм Литвы принял бюджет 2020 года. Команда...

Бизнес уходит из Литвы: эксперты указали почему и что делать (32)

Литва постоянно говорит о привлечении зарубежных...