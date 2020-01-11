Киев настаивает на полном признании Тегераном своей вины за катастрофу украинского пассажирского самолета Boeing в Иране. "Мы ожидаем официальных извинений по дипломатическим каналам и выплаты компенсаций", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина ожидает от Ирана готовности провести открытое расследование, возвращения тел погибших на родину, и рассчитывает на то, что лица, несущие личную ответственность за трагедию, предстанут перед судом.

Украинские специалисты должны получить доступ к расследованию авиакатастрофы

"Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - подчеркнул Зеленский. На 17.00 местного времени (18.00 мск) запланировано видеообращением главы государства к гражданам Украины.

Ранее в субботу Тегеран официально признал, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит в результате ракетного удара. Авиакатастрофа, в результате которой погибли 176 человек, была следствием "человеческой ошибки", говорится в заявлении иранских военных. По их словам, украинский самолет пролетал над секретным военным объектом и был принят за вражескую цель.