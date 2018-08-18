Российский танкер "Механик Погодин" заблокирован в порту Херсона на три года, заявил украинскому "Громадському радио" первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. По его словам, такое решение было принято еще 10 августа.
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Гданов также назвал незаконными действия российских моряков, не пустивших на борт портовую инспекцию. "Каждая страна имеет право и обязана как контролировать техническое состояние судна, если есть жалобы, а там есть жалобы, так и экологическое состояние", - сказал представитель украинского президента.

По его словам, экипаж "в соответствии с требованиями действующего законодательства понесет ответственность", а проверка все равно пройдет, при участии правоохранительных органов.

Накануне компания "В. Ф. Танкер", которой принадлежит "Механик Погодин", сообщила, что за последние два дня лица с "неподтвержденными полномочиями" уже трижды пытались проникнуть на борт.

16 августа экипаж танкера не пустил группу из шести человек, представившихся сотрудниками СБУ и пограничной службы Украины. В компании пояснили, что они не предъявили документы и не объяснили цель проверки.

"Следом попытку пройти на судно предприняла группа "экологов", в связи с якобы поступившим на горячую линию анонимным звонком", - рассказали в "В. Ф. Танкер".

17 августа к теплоходу прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о "неудовлетворительном состоянии судна", якобы поступившей от одного из членов экипажа. Проверяющих не пустили "в связи с отсутствием правовых оснований".

Ранее капитан "Механика Погодина" предоставил администрации порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем.

"По нашей информации, инициатором проверки судна портовым контролем выступает обращение профсоюза моряков Украины по звонку неустановленного лица, равно как и инициатором проверки экологов - звонок неустановленного лица на горячую линию", - сказали в компании.

"Механик Погодин", на борту которого находятся 12 человек, с 10 августа не может покинуть порт Херсона. Постпреда президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщал, что компания - владелец танкера внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Однако "В. Ф. Танкер" заявила, что не числится ни в каких санкционных списках, в том числе украинских. Бабин также говорил, что судно не может покинуть порт, пока решается вопрос о передаче в суд дела для задержания "Механика Погодина". Компания-оператор также сообщала, что экипаж танкера опасается силового захвата корабля.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не исключил, что российское судно может быть конфисковано и продано с молотка, "чтобы покрыть убытки", передает украинское издание "Сегодня".

Капитан "Механика Погодина" Михаил Замятин сообщал, что танкер получил разрешение на вход в порт от администрации порта через украинскую компанию "Инфлот-Херсон". По его словам, в июле судно доставляло грузы в другие украинские порты без проблем.

NEWSru.com
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