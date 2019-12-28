Украина запрашивала у Германии военную помощь для разрешения многолетнего конфликта в Донбассе. Однако запрос Киева "был отклонен", приводит немецкая медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) слова главы МИД Украины Вадима Пристайко в пятницу, 27 декабря. "Я надеюсь, что Берлин переосмыслит эту осторожную позицию и все-таки примет решение укрепить обороноспособность Украины", - подчеркнул министр.

При этом Пристайко поблагодарил власти ФРГ за финансовую поддержку и вовлеченность в ситуацию. По его словам, Киев высоко оценивает усилия Германии и Евросоюза по разрешению конфликта. Однако этого "недостаточно, чтобы прекратить гибель людей", посетовал глава МИД Украины. "Речь идет о нашем выживании", - добавил министр.

Кроме того, Пристайко призвал сохранять санкции в отношении России. Это необходимо, чтобы Москва оставалась за столом переговоров, считает он.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после этого США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По данным ООН, с 2014 года в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

Договоренность об обмене пленными по 35 человек

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в начале декабря договорились о масштабном обмене удерживаемыми лицами. Позднее участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины заявили о договоренности провести обмен до конца 2019 года. Последний масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в сентябре 2019 года. С каждой стороны было освобождено п