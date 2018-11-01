Украина на период с 1 по 4 ноября закрывает часть воздушного пространства над Черным морем для проведения в Херсонской области летных испытаний ракет средней дальности в составе зенитно-ракетных комплексов. Об этом в среду, 31 октября, сообщил представитель командования Воздушными силами ВС Украины Дмитрий Струтинский.
Как уточнил "Український мілітарний портал", речь идет о районе площадью 100 на 450 километров к западу от оккупированного Россией Крыма.
Информирование об этом было осуществлено через систему NOTAM, используемую для оперативных извещений об изменениях в правилах полетов.
Официальное заявление о начале испытаний ВС Украины должны сделать в течение дня 1 ноября.
Ранее, с 8 по 19 октября, в Винницкой и Хмельницкой областях Украины прошли авиационные учения "Чистое небо - 2018" при участии стран-членов НАТО.
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