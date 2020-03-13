Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса

Границу для иностранцев закроют через 48 часов на две недели, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге 13 марта. Такое решение принято для предупреждения распространения коронавируса. Он заявил, что заседание СНБО еще не закончилось, сделан перерыв.

— Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан. МИД сейчас предупредит все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты, — сказал Данилов.

СНБО снова соберется через две недели, чтобы определиться с дальнейшими действиями, пишет «Сегодня.ua».

— Что касается граждан Украины. У нас есть большая просьба, чтобы по возможности ограничить заграничные поездки, туристические. Все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну, — сказал он.

Украинцы, которые вернутся в страну, будут проходить проверку на коронавирус.

Ранее украинские власти заявляли, что частично закроют государственные границы: из 219 пунктов пропуска собирались оставить 49.

В Украине зарегистрировано три случая коронавируса. С 12 марта в стране введен карантин: закрываются учебные заведения, запрещены массовые мероприятия.

13 марта в Украине умер человек, инфицированный коронавирусом.