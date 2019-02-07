В поддержку законопроекта за номером 9037 о внесении соответствующих изменений в Конституцию Украины проголосовало конституционное большинство — 334 парламентария, сообщaeт Deutsche Welle со ссылкой на президента Украины Петра Порошенко.

Документ поддержали депутаты из фракций БПП, "Народный фронт", "Самопомощь", "Батькивщина" и "Радикальная партия", а также большинство внефракционных и группа "Воля народа". Против высказалась фракция "Оппозиционный блок". Это окончательное голосование. Поправки вступят в силу после подписания закона спикером парламента и президентом, сообщает Русская служба Би-би-си.

Проект изменений в Конституцию подал в сентябре 2018 года президент Петр Порошенко. Он был в Верховной Раде во время голосования и призвал депутатов поддержать проект. Депутаты, которые поддерживали поправки, признавали, что это может быть частью предвыборной кампании президента, но согласились с важностью такого шага.

В тексте документа абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополняется словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В законопроекте указывается, что к полномочиям парламента относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО. При этом президент объявляется гарантом реализации этого стратегического курса.

Ранее Петр Порошенко выразил мнение, что после внесения изменений в конституцию в части закрепления курса в НАТО Украина будет соответствовать критериям страны, которая претендует стать членом альянса. Порошенко также выразил уверенность в том, что Украина также нужна Североатлантическому альянсу.

Порошенко обещает, что в случае избрания его президентом только под конец его второй каденции Украина может стать кандидатом в члены ЕС и получить план действий по членству в НАТО. Президент обещал, что для вступления в НАТО должен состояться референдум, чтобы украинцы выразили свое согласие на такое решение.

Согласно последним опросам социологической группы "Рейтинг", 53% украинцев выступают за вступление в ЕС, 13% — за вступление в Таможенный союз с Россией. Социологи специально измеряют отношение к ЕС среди сторонников главных украинских партий, имеющих фракции в Раде, информирует Русская служба Би-би-си.

Поддержка вступления в ЕС среди избирателей БПП составляет 84%, "Самопомощи" — 74%, "Батькивщины" — 60% и "Радикальной партии" — 50%. У сторонников "Оппозиционные платформы" ЕС поддерживают 26%. Вступление в НАТО пользуется меньшей поддержкой, чем вступление в ЕС, но это тоже популярная идея.

По последним опросам "Рейтинга", 44% украинцев выступали за вступление, а 30% на референдуме сказали бы "нет". И опять же, у всех партий, кроме "Оппозиционной платформы" (так социологи обозначали партию после раскола в "Оппозиционном блоке"), существенно больше сторонников выступают "за" НАТО, чем "против".

Среди избирателей БПП сторонников вступления в НАТО 81%, "Самопомощи" — 68%, "Батькивщины" — 50% (против — 25%), "Радикальной партии" — 44% (против — 21%). Среди избирателей "Оппозиционной платформы" 16% сторонников НАТО, а вот противников — почти 66%.

В региональном разрезе наибольшая поддержка вступления в ЕС и НАТО в западных и центральных регионах, а наименьшая — на востоке и юге стране.