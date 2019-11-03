По ее словам, по состоянию на 1 сентября текущего года 259,6 тысячам пенсионерам ВПЛ не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8096 623,4 тыс. грн. Это связано с прекращением выплат и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом Министров Украины.
"В среднем задолженность составляет по 31 тысяча гривен на лицо, а общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, состоящих на учете в органах Фонда на территориях, которые на сегодня временно оккупированы, в период с июня 2016 по апрель 2018 составляет 33,6 миллиардов грн", - написала Денисова.
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