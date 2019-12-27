Государственная авиационная служба Украины взыскала первый штраф в размере 136 тыс. гривен (5,2 тыс. евро) за полет над аннексированным Россией Крымом и за нарушение украинского воздушного пространства. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило в Facebook командование воздушных сил ВС Украины со ссылкой на Госавиаслужбу.

Ее представители сообщили, что 8 августа самолет казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air (EAA) выполнил "полет в пределах запрещенной зоны" над аннексированным у Украины полуостровом.

Госавиаслужба 7 ноября уведомила компанию о правонарушении в области гражданской авиации и выписала ей штраф. Казахстанские авиалинии "признали свою вину и добровольно оплатили" взыскание, уточняется на сайте информагентства Минобороны Украины АрміяІnform.

Киев запретил полеты из аэропорта Симферополя

В марте 2014 года Киев запретил вылет из международного аэропорта Симферополь и посадку в нем всем авиакомпаниям, а также закрыл воздушное пространство над всей территорией полуострова. За минувшие пять лет иностранные авиакомпании свыше 200 тыс. раз нарушали это постановление, общая сумма штрафов достигла 13 млрд гривен (502 млн евро), однако ни один из нарушителей до сих пор не понес финансовой ответственности. В этой связи в Госавиаслужбе Украины рассчитывают, что случай с Euro-Asia Air станет прецедентом.

EAA - одна из вертолетных авиакомпаний Казахстана. Она была основана в июле 1997 года. В ее парке - 15 вертолетов и два самолета.